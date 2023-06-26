"Kızlar 15 yaşında evlenebilir" diyen Fatih Erbakan: Kendi kızlarımın yüksek lisans yaparak evlenmesini isterim

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, başkasının kızları için "14 yaşında evlenebilir" diyen Fatih Erbakan'ın "sizin kızınız 14 -15 yaşında evlenmek istese ne yaparsınız?" sorusuna verdiği cevabı ortaya çıkardı.

"Kızlar 15 yaşında evlenebilir" diyen Fatih Erbakan: Kendi kızlarımın yüksek lisans yaparak evlenmesini isterim

Cumhur İttifakı ortağı YRP Genel Başkanı ve milletvekili Fatih Erbakan’ın “14 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” sözleri yeniden gündeme geldi. Söz konusu açıklamaya siyasiler tepki gösterirken, Erbakan’ın “İki kız çocuğu babasıyım. 15-16 yaşında evlenmesini değil, üniversiteyi hatta yüksek lisansı bitirdikten sonra evlenmelerini isterim” sözleri de hatırlatıldı.

Erbakan'ın geçmişte katılmış olduğu bir televizyon yayınındaki sözleri yeniden gündem oldu.

Başkasının kızları için "14 yaşında evlenebilir" diyen Fatih Erbakan'a sorulan "sizin kızınız 14 -15 yaşında evlenmek istese ne yaparsınız?" sorusuna şu cevabı verdiği ortaya çıktı:

"BEN KENDİ KIZLARIMIN ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP EVLENMELERİNİ İSTERİM"

Ben onu daha önce de bir canlı yayında ifade ettim. Ben kendi kızlarımın üniversiteyi bitirip hatta mümkünse yüksek lisans yaparak evlenmelerini isterim. Çünkü bizim ailemizde yüksek lisans ve doktora son derece yaygın. Benim babam, amcalarımın hepsinin akademik kariyerleri var. Doktoraları var. Ve dolasıyla tabi ki rahmetli babam da kız çocuklarının okuması en azından üniversiteyi bitirmesi konusunda son derece hassastı.

"ELE VERİR TALKIMI, KENDİ YER SALKIMI"

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendi sosyal medya hesabından Fatih Erbakan'ın bu sözlerini paylaşarak ortaya çıkardı. Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

Başkasının kızları için 14 yaşında evlenebilir diyen Fatih Erbakan,"sizin kızınız 14 -15 yaşında evlenmek istese ne yaparsınız?" sorusuna ne cevap vermiş birlikte seyredelim. Ele verir talkımı, kendi yer salkımı.

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