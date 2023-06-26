Batı Trakya'da Fenerbahçeliler derneğine ikinci kapatma davası

Gümülcine'deki Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği'ne, adında "Türk azınlık iması" olduğu" gerekçesiyle ikinci defa kapatma davası açıldı.

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Batı Trakya'da Fenerbahçeliler derneğine ikinci kapatma davası

Yunanistan Gümülcine merkezli Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği hakkında ikinci defa kapatma davası açıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, Rodop Asliye Savcılığı'nın açtığı kapatma davasının nedenleri arasında "Batı Trakya" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut hukuk yollarına başvurulacağı ifade edildi: "19 Haziran 2023 tarihinde bizlere tebliğ edilen işbu itiraz başvurusunun sebepleri, bir önceki başvurudakiyle çok benzer niteliktedir. Farklı olan iki husus var: Birincisi, derneğimizin adında ‘Batı Trakya’ kavramının kullanılmasının kapatma sebebi olarak dahil edilmesidir. İkincisi de bu başvuruda derneğimiz ve geçici yönetim üyelerine karşı oldukça ağır dil ve iftiraların yer almasıdır."

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki ilgili mahkeme tarafından tüm izinlerin verilmesi üzerine Ekim 2022'de faaliyete başlamıştı.

Haziran 2023'te derneğe açılan ilk kapatma davası, savcının başvurusunu geri çekmesi üzerine dernek lehine sonuçlanmıştı.

Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni tarafından mart ayında hazırlanan iddianamede azınlığın Türk kimliği reddedilerek Müslüman azınlık olduğu ileri sürülmüştü.

"Türk azınlık iması yaratabileceği" gerekçesiyle adın yasalara aykırı olduğu iddia edilerek dernek hakkında kapatma talebinde bulunulmuştu.

Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da derneğin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısı yapmıştı.

Derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesinin sadece Türkiye tarafından kullanıldığını savunan Thanu, Yunan mahkemelerini kararı gözden geçirmeye çağırmıştı. 

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