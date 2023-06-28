Piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL rekor kırdı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizinin piyasa beklentilerinin altında kalması, liralaşmaya yönelik uygulanan adımlarda sadeleşmeye gidilmesi ve rasyonel zemine dönüş mesajları sonrası dolar/TL piyasaların kapalı olduğu günde rekor kırdı.

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Piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL rekor kırdı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermesinin ardından Merkez Bankası'nın liralaşmaya yönelik uyguladığı adımlarda sadeleşmeye gidildi.

Ancak 'rasyonel zemine dönüş' mesajlarına rağmen Merkez Bankası'nın, yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 15’e çıkarması piyasa beklentilerinin altında kalırken, dolar/TL yükseliş ivmesini sürdürdü.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak 26,12 TL seviyesiyle rekor kırdı. Dolar/TL şu dakikalarda 26,05 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL rekor kırdı! - Resim : 1

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 26,0194'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Dün dolar endeksi günü yüzde 0,3 azalışla 102,5 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 102,6 seviyesinde dengelendi.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörülürken, bu hafta açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında bulunuyor.

PİYASALARDA KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Öte yandan Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasalar dün yarım günlük işlem sonrası kapanışa geçti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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