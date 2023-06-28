Mustafa Sönmez nedenlerini tek tek sayıp, dolar kuru tahmininde bulundu!
Son dakika haberi... Ekonomist Mustafa Sönmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e dolar kuru üzerinden yanıt verdi. Sönmez, nedenlerini tek tek sayarak dolar/TL kurunun geleceği noktayı açıkladı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.
KKM'DE STOPAJ DESTEĞİ
Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin de açıklamalarda bulunan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:
"TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."