KKM'de yeni dönem Resmi Gazete'de ilan edildi!

Son dakika haberi... Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için stopaj vergisi istisnasının yıl sonuna kadar uzatılması kararı Resmi Gazete'de ilan edildi.

KKM'de yeni dönem Resmi Gazete'de ilan edildi!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına stopaj vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.

Karar ile birlikte vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsinden açtıkları mevduat hesaplarında tutmalarına teşvik etmek amacıyla vergisel avantajlar devam ettirilecek.

31 ARALIK 2023'E KADAR STOPAJ İSTİSNASI

Döviz Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranı yüzde 25’e çıkarılırken Kur Korumalı Mevduatlara ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar stopaj istisnası uygulanacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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