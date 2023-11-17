Piyasalar alev aldı, gram altın tarihi rekorunu kırdı!

Son dakika haberi... ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırırken, gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Piyasalar alev aldı, gram altın tarihi rekorunu kırdı!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilanı için erken olduğuna ilişkin yönlendirmeleri, piyasaların yön bulmasını zorlaştırdı.

Açıklamalarla birlikte, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle, varlık fiyatlarındaki oynaklık arttı.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Yaşanan gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından bin 846 TL seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu dakikalarda ise gram altın, bin 834 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar alev aldı, gram altın tarihi rekorunu kırdı! - Resim : 1

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde, bin 825 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 150 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 790 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA ARTIŞ

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla bin 985 dolardan işlem görüyor.

YARGI KRİZİ PİYASAYI VURDU

Öte yandan piyasalarda Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında TİP Milletvekili Can Atalay'ın tahliye kararının ardından çıkan gerilimin, yargı bağımsızlığı tartışmalarına yol açması, yabancı yatırımcı için önemli olabileceği endişesiyle dolar/TL kuru destek bulan altın fiyatlarının yukarı yönlü seyri devam ediyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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