Yargı krizi piyasayı vurdu, dolar/TL'de bir rekor daha!

Son dakika haberi... Piyasalarda Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında TİP Milletvekili Can Atalay'ın tahliye kararının ardından çıkan gerilimin, yargı bağımsızlığı tartışmalarına yol açması yabancı yatırımcı için önemli olabileceği endişesiyle dolar/TL rekor kırdı.

Son Güncelleme:
Yargı krizi piyasayı vurdu, dolar/TL'de bir rekor daha!

Yargıtay bir ilke imza atarak tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu kararın ardından insan hakları ve hukukun temel ilkelerinin rafa kalktığı endişesi piyasalarda hakim olurken, dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirerek rekor kırdı.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 28,76 TL seviyesini test ederek rekor kırdı. Şu dakikalarda dolar kuru 28,71 TL'den işlem görüyor.

Yargı krizi piyasayı vurdu, dolar/TL'de bir rekor daha! - Resim : 1

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 28,6523'ten tamamlamıştı.

MERKEZ BANKASI 12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, dolar/TL beklentisi cari yıl sonu için 29,9961, 12 ay sonrası için ise 39,6182 TL oldu.

Merkez Bankası, 12 ay sonrası dolar kuru tahmini yükseldi!Merkez Bankası, 12 ay sonrası dolar kuru tahmini yükseldi!Ekonomi
Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi!Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi!Ekonomi
Kriz derinleşiyor, kısa vadeli dış borç tarihi rekor kırdı!Kriz derinleşiyor, kısa vadeli dış borç tarihi rekor kırdı!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Dolar Dolar kuru
Son Güncelleme:
Merkez Bankası, 12 ay sonrası dolar kuru tahmini yükseldi! Merkez Bankası, 12 ay sonrası dolar kuru tahmini yükseldi!
İşler tersine döndü! O il İstanbul'a göç verirken göç almaya başladı İşler tersine döndü! O il İstanbul'a göç verirken göç almaya başladı
TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi
Kriz derinleşiyor, kısa vadeli dış borç tarihi rekor kırdı! Kısa vadeli dış borç tarihi rekor kırdı!
ÇOK OKUNANLAR
Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış
Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? İzmir ve Adana için hangi adaylar önde?
İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat! İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!
MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı
Erdoğan talimat verdi: Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinde yeni gelişme Emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinde yeni gelişme