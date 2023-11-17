Yargı krizi piyasayı vurdu, dolar/TL'de bir rekor daha!

Yargıtay bir ilke imza atarak tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu kararın ardından insan hakları ve hukukun temel ilkelerinin rafa kalktığı endişesi piyasalarda hakim olurken, dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirerek rekor kırdı.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 28,76 TL seviyesini test ederek rekor kırdı. Şu dakikalarda dolar kuru 28,71 TL'den işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 28,6523'ten tamamlamıştı.

MERKEZ BANKASI 12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, dolar/TL beklentisi cari yıl sonu için 29,9961, 12 ay sonrası için ise 39,6182 TL oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem