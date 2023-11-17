Merkez Bankası, 12 ay sonrası dolar kuru tahmini yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken, bu anket döneminde yüzde 37,80 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem