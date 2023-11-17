Bakanlık ceza yağdırdı: Dijital yayın platformlarına 166 milyon lira para cezası

Ticaret Bakanlığının yayınladığı bilgilere göre, tüketicilere mağduriyet yaşatan dijital abonelik platformlarına 166 milyon lira para cezası uygulandığı belli oldu.

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Bakanlık ceza yağdırdı: Dijital yayın platformlarına 166 milyon lira para cezası

Dijital platformlar ve uygulamalardaki tüketicilerin yaptığı şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, inceleme başlattı.

Bakanlığa gelen şikayetlerde tüketiciler üzerinden ulaşan televizyon yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler incelendi.

Ticaret Bakanlığının görevlendirdiği müfettişlerce yapılan denetimlerde, "dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği" çıkarımları saptandı.

Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Ticaret Bakanlığı tarafından 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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