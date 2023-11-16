Konut fiyatlarında artış hızı düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı.

Buna göre, konut fiyatları 2023 Eylül'de bir önceki yıla göre yüzde 89,2 arttı. Böylelikle Eylül ayında yıllık artış 1,5 yılın en düşük artışı olarak kaydedildi.

SON DÖRT AYIN EN DÜŞÜK AYLIK YÜKSELİŞİ

Endekse göre, Eylül'de konut fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 4,3 arttı. Bu da son dört ayın en düşük aylık yükselişi oldu.

ORTALAMA METRE KARE FİYATI 29 BİN TL'Yİ AŞTI

Endekse göre, Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 29 bin TL'yi aştı.

KONUT FİYATLARI EN ÇOK ANKARA'DA ARTTI

Ankara'da konut fiyatları Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 102,7 arttı. Başkentte ortalama metrekare fiyatı 22 bin TL'nin üzerine çıktı. Ankara'yı yüzde 85,2'lik yıllık artışla İzmir izledi. İzmir'de de ortalama metrekare fiyatı 33 bin TL'nin üzerine çıktı. İstanbul'da konut fiyatları Eylül'de yıllık bazda yüzde 77,6 arttı. Ortalama metrekare fiyat ise 43 bin 669 TL olarak kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem