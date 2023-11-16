BİSAM açıkladı: 2023 Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) 2023 Ekim ayı verilerine göre; açlık sınırı 12 bin 928 TL olurken, yoksulluk sınırı 44 bin 718 TL olarak gerçekleşti.

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BİSAM açıkladı: 2023 Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Ekim 2023 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ekim 2023 için 12 bin 928 TL oldu.

YOKSULLUK SINIRI 44 BİN 718 TL

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 44 bin 718 TL olarak gerçekleşti.

BİSAM açıkladı: 2023 Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu - Resim : 1

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 401,13 TL

Günlük 401,13 liralık harcama içinde en yüksek maliyetli tüketim kalemi 38,59 lira ile süt ve süt ürünleri miktarı oluşturdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Açlık ve yoksulluk sınırı
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