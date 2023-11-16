Altın fiyatlarında kritik eşik aşıldı: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?

ABD'de enflasyonun beklentilerden daha hızlı yavaşlamasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Böylece, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler güç kazandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre, yüzde 0,4 değer kazancıyla bin 814 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında bin 806 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 200 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,35 yükselişle bin 965 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem