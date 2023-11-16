Piyasalar hareketlendi, dolar/TL rekor kırdı!

Son dakika haberi... Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesiyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında faizi sabit bırakacağı beklentisi, dolar/TL kurunu destekledi. Bu gelişmeler dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Piyasalar hareketlendi, dolar/TL rekor kırdı!

Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, piyasalarda yargı bağımsızlığı ve iç siyasi gelişmeler de geçen haftadan bu yana takip ediliyor.

Ayrıca, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler güç kazandı.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmelerle dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,6812'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,6850 seviyesinden işlem görerek rekor tazeledi.

Piyasalar hareketlendi, dolar/TL rekor kırdı! - Resim : 1

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Böylece TL, dolar karşısında yıl başından beri yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti.

DOLAR ENDEKSİ ARTTI

Söz konusu gelişmelerin ardından, dolar endeksi ise, yüzde 0,1 artışla 104,5 seviyesinde bulunuyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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