Hollanda merkezli Petrol Ofisi, BP Türkiye'nin akaryakıt birimini alıyor!

Petrol Ofisi Grubu BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu da; "Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

SATIŞIN 2024'DE ONAYLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olan satışın 2024'te tamamlanması bekleniyor.

"ÖDEMELER DENGESİ AÇISINDAN OLUMSUZLUK"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomist Mustafa Sönmez, "BP neden çıkıyor bilinmez ama bu ödemeler dengesi açısından olumsuzluk. 1 milyar dolara satılsa, o kadar sermaye çıkışı anlamı taşır. UYP açısından farketmez, doğrudan yatırım değeri aynı kalır ama akım olarak sermaye çıkışı sayılır ve doğrudan yatırımda yaşanan gerilemeyi pekiştirir" dedi.

"NEREDEN NEREYE"

Paylaşımının devamında Sönmez, "Bu arada Petrol Ofisi ve onun üstünden BP Türkiye’yi satın alan VİTOL; Hollanda merkezli, Borsaya kapalı bir karanlık firma. Rus oligarkların grupta hakim olduğu söylenir. Tayyip deyişiyle: Neredeeeen nereye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem