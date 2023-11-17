Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü. Buna göre, enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23'e geriledi.

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Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerinden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23'e geriledi.

12 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ DE DÜŞTÜ

Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyon tahminini yüzde 43,94'e düşürdü. Bir önceki ankette gelecek 12 ay için enflasyon tahmini yüzde 45,28 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi! - Resim : 1

24 AY SONRA ENFLASYON BEKLENTİSİ

24 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi de yüzde 25,82'den yüzde 25,09'a düştü.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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