Kriz derinleşiyor, kısa vadeli dış borç tarihi rekor kırdı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku, Eylül sonu itibariyle 211 milyar dolarla rekor kırdı.

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Kriz derinleşiyor, kısa vadeli dış borç tarihi rekor kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı.

Verilere göre, kısa vadeli dış borç stoku Eylül sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,6 artarak 163,3 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,3 oranında artarak 64,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,3 oranında azalarak 53,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Kriz derinleşiyor, kısa vadeli dış borç tarihi rekor kırdı! - Resim : 1

DIŞ BORÇ REKOR KIRDI

Böylece orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku, Eylül sonu itibariyle 211 milyar dolarla rekor kırdı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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