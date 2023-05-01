Erdoğan, alım gücünü savundu; memur ve emekli maaşlarına zam açıkladı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Memur maaşlarına zamla ilgili konuşan Erdoğan, "Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Milletimiz refahını artırmak için verdiğimiz mücadeleyi görüyor ve takdir ediyor. Vatandaşımızın alım gücü 2002 yılına göre daha fazladır" dedi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

Emekli maaşlarına zamma ilişkin de konuşan, "7 bin 500 lira emekli maaşı üzerinde maaş alan vatandaşlarımız sevindirecek haberi de çalışma bittikten sonra paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"ARTAN KİRALARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Erdoğan, "Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem