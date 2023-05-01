Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir" dedi.

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesini anımsatan Bilgin, "Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak" dedi.

"SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimleri kazanacaklarını ifade ederek, çalışma hayatının çözüm bekleyen diğer sorunlarını, 15 Mayıs'tan sonra masaya yatıracaklarını kaydetti.

Bakan Bilgin tarih verdi: Asgari ücrete zam yolda!Bakan Bilgin tarih verdi: Asgari ücrete zam yolda!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Vedat Bilgin
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan yol ve yemek parası kararı! Yargıtay'dan yol ve yemek parası kararı!
Öncü gösterge kabul ediliyor: İstanbul'un enflasyonu belli oldu! İstanbul'un enflasyonu belli oldu!
Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor
Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin.. Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin..
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti Son anket: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti
Memur ve emekli maaşı zammı için yeni adım: Maaşlar yeniden hesaplandı! Memur ve emekli maaşı zammı için yeni adım!
Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi? İnce ve Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi?
Takipçi artış hızı, görüntülemeler, beğeniler: Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı? Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı?
Sinan Oğan canlı yayında kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam' Sinan Oğan kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam'