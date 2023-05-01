Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesini anımsatan Bilgin, "Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak" dedi.

"SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimleri kazanacaklarını ifade ederek, çalışma hayatının çözüm bekleyen diğer sorunlarını, 15 Mayıs'tan sonra masaya yatıracaklarını kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem