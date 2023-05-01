İYİ Parti tarih verdi: Emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız

İYİ Partili Kürşad Zorlu, geriye dönük olarak ücretlerdeki kayıpları telafi edeceklerini belirterek, “Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız” vaadinde bulundu.

İYİ Parti tarih verdi: Emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Siyasi iktidarın ülke ekonomisini getirdiği tabloda emekçilerin sıkıntılarının büyük olduğunu kaydeden Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in işçi, memur ve emeklilere müjdesini paylaşarak şunları ifade etti:

“İYİ Parti olarak ocak ayı için geçerli zam oranının yüzde 55 olmasını teklif etmiştik. Ancak siyasi iktidar emekçinin sesine kulak vermedi. Buradan milletimize sözümüzdür. Geriye dönük olarak ücretlerinizdeki kayıpları telafi edeceğiz.

Öncelikli olarak temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız. Ücret adaletsizliğine maruz kalan tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde artış ve özlük haklarında iyileştirme sağlayacak, her çalışanımıza hak ettiği iyi yaşamı garanti edeceğiz. 14 Mayıs’ta İYİ Parti’ye basacağınız her mühür adil ve hakça bir paylaşımında yolunu açacaktır. Bize inanın bize güvenin!”

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