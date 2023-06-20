2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı belli oldu!

Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez toplandı. Toplantı sonrası asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı.

İlk toplantısını 13 Haziran'da, ikinci toplantısını ise dün yapan Komisyon, üçüncü toplantı için bugün saat 11.00'de tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Toplantı sonrası asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararlaştırdı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.

"YAPILAN ARA ZAMDIR"

Asgari ücrete zam sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren 1 yıl geçerli olan bir şeydir. Bugünkü açıklama çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için yapılan bir ara zamdır" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine de yer verdi.

"İNŞALLAH ALIM GÜCÜMÜZ KORUNUR"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor" dedi.

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"SÜRECİN HIZLI SONLANMASI ÖNEMLİYDİ"

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise, "Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yıl sonunu beklemeden ara dönem artışı konusunda bir mutabakat vardı. Bu da bir özveridir. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami bir gayret gösterdik ve dengeli bir rakam için çalıştık. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu rakama evet demenin memnuniyeti içerisindeyim. Sürecin hızlı bir şekilde mutabakatla sonlanması önemliydi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ HIZLANMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AKP Genel Merkezi'nde kabul etmiş, Atalay, kabulün ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geçmişti.

Bakanlıktaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti.

ÖNCEKİ ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 TL'YDİ

Öte yandan 2023 Temmuz ayı ara zammından önce asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
asgari ücret Türk-İş Ergün Atalay Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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