'İnşallah' dedi, Türk-İş yeni asgari ücret zammı üzerinden emekçiyi tencereye koydu!

Yeni asgari ücret, Türk-İş'in açıkladığı; açlık, yoksulluk sınırı ve bekar bir çalışanın maliyetinin altında kaldı. Zam sonrası açıklamada bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, "İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur" dedi.

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'İnşallah' dedi, Türk-İş yeni asgari ücret zammı üzerinden emekçiyi tencereye koydu!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret kararını açıkladı.

Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildi.

"İNŞALLAH ALIM GÜCÜMÜZ KORUNUR"

Asgari ücrete zam sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor" dedi.

BEKAR BİR ASGARİ ÜCRETLİNİN YAŞAMA İMKANI KALMADI

Atalay'ın açıklamaları öncesi Türk-İş'in mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre; dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362, yoksulluk sınırı da 33 bin 752 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 13 bin 439 lira 41 kuruş olarak hesaplanmıştı.

RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'ten asgari ücret zammı öncesi hiç rakam telaffuz edilmemişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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