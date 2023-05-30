Bekar bir çalışanın yaşama imkanı kalmadı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) mayıs ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362; yoksulluk sınırı da 33 bin 752 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 13 bin 439 lira 41 kuruşa yükseldi.

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Bekar bir çalışanın yaşama imkanı kalmadı!

Türk-İş, mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini bugün yayımladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 362 lira 1 kuruşa; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 33 bin 752 lira 49 kuruşa yükseldi.

BEKAR BİR KİŞİNİN YAŞAMA MALİYETİ 13 BİN 439 LİRAYA ULAŞTI

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 13 bin 439 lira 41 kuruşa yükseldi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,23 olurken 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,18 oldu.

TAVUK BİR AYDA YÜZDE 6 ZAMLANDI

Bir ayda balık yüzde 5, tavuk yüzde 6 zamlandı. Kuru fasulyede yüzde 13, kırmızı mercimekte yüzde 9 fiyat artışı görüldü. Kuzu eti ve yeşil mercimek fiyatları hafif seviyede artarken dana eti ortalama fiyatları yüzde 13, yumurta fiyatları yüzde 15, nohut yüzde 3 geriledi. Yağlı tohumların fiyatı bu ay sabit kaldı. Ekmek ve tahıllar grubunda; bir ayda pirinç yüzde 7, un yüzde 13 zamlandı. Bulgur fiyatı yüzde 12 düştü. Makarna ve ekmek fiyatı aynı kaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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