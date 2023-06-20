Asgari ücret zammı sonrası Erdoğan'dan açıklama

İlk toplantısını 13 Haziran'da, ikinci toplantısını ise dün yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 11.00'de tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantı sonrası asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararlaştırdı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.

"ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 TL UYGULANACAKTIR"

Asgari ücrete zam sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan, "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 TL'YDİ

Öte yandan 2023 Temmuz ayı ara zammından önce asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem