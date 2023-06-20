Bir ilde daha ekmeğe zam geldi!

Kayseri’de ucuza satıldığı için sık sık uzun kuyrukların yaşandığı kent ekmek fiyatlarına zam geldi.

Sözcü'nün haberine göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekmeğe yüzde 30 oranında zam yaptı. Zammın ardından 2 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 lira 75 kuruşa yükseldi.

Kayseri Fırıncılar Odasına bağlı faaliyet gösteren fırınlarda da 1 Haziran itibariyle fiyat güncellemesine gidilerek 4 lira olan 200 gram somun ekmek 5 liraya yükseltilmişti.

KENT EKMEK FİYATLARI

Kent Ekmek büfelerindeki yeni fiyat tarifeleri şu şekilde;

Sade Somun (200 gr): 3,75 TL

Tam Buğday Somun (200 gr): 4,75 TL

Sade Tost Ekmeği (450 gr): 19 TL

Tam Buğday Tost Ekmeği (450 gr): 20 TL

Çavdar Ekmeği (450 gr): 19 TL

Tam Buğday Ekmeği (450 gr): 19 TL

Köy Ekmeği (450 gr): 19 TL

Tam Tahıllı Ekmek (450 gr): 20 TL

Gacer Ekmeği (450 gr): 22 TL

Ruşeymli Ekmek (450 gr): 22 TL

Roll Ekmek (50 gr): 1,40 TL

Roll Tam Buğday Ekmek (50 gr): 1,50 TL

Roll Tuzsuz Ekmek (50 gr): 1,40 TL

Galeta: 16 TL

Galeta Tam Buğday: 16 TL

Galeta Tam Tahıllı: 19 TL

Galeta Çeşnili: 19 TL

Galeta Ruşeymli: 19 TL

Galeta Unu (400 gr.): 11 TL

Simit: 7 TL

Glutensiz Ekmek (275 gr.) 14 TL.