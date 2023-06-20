Dolar/TL'de sınırlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum piyasaların odağında bulunuyor.

Geçen hafta politika faizini sabit bırakan bankanın, buna karşın faiz artışlarına devam edeceği sinyali vermesi, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesinin, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

DOLAR/TL'DE SINIRLI DÜŞÜŞ

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 23,5780'den işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 23,6132'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0940 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan yurt içi piyasalarda ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem