Altın fiyatlarında Fed fırtınası!

Geçen hafta politika faizini sabit bırakan Fed, faiz artışlarının devam edebileceği sinyali verirken, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

Buna göre, para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağı fiyatlanırken, Powell'ın yarınki açıklamalarının söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed'in sıkılaşmaya gideceği beklentileriyle altına olana talep azalırken, dolar/TL'den destek bulan gram altın, yeni güne bin 483 TL civarında başladı.

ONS ALTIN DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

DÜn gün içi bin 954 seviyelerini gören ons altın ise, şu sıralarda bin 952 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem