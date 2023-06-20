Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı: Hepsi zamlandı
Yeni asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseldi. Asgari ücretteki ara zam sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı.
NET ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA OLDU
Asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için gayret gösteren herkese teşekkür eden Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. 2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.
Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002’ye göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak da yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışanı enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz."
İŞTE DEĞİŞEN DİĞER ÜCRETLER
Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödeme ve ücrette değişiklik medyada geldi. Asgari ücret oranı kadar artacak olan kalemlerden bazıları; kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primleri.
Peki bu kalemlerde ne kadar artış olacak?