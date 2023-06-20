Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı: Hepsi zamlandı

İŞTE DEĞİŞEN DİĞER ÜCRETLER

Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödeme ve ücrette değişiklik medyada geldi. Asgari ücret oranı kadar artacak olan kalemlerden bazıları; kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primleri.

Peki bu kalemlerde ne kadar artış olacak?