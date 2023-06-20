500 dolar ifade edilmişti: Asgari ücret dolar kuru üzerinden ne kadar oldu?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" dedi. Bilgin'in açıklamaları sonrası 1 Temmuz 2023 itibarıyla yeni asgari ücret net 11 bin 402 liraya yükseldi. Böylece dolar kuru üzerinden rakam belli oldu.

Son Güncelleme:
500 dolar ifade edilmişti: Asgari ücret dolar kuru üzerinden ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Üçüncü toplantının ardından yeni asgari ücret, yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Asgari ücrete kamu desteği de 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı.

ASGARİ ÜCRET DOLAR KURU ÜZERİNDEN NE KADAR?

Böylece yılın ikinci yarısında uygulanacak olan 11 bin 402 TL net asgari ücret, güncel dolar kuru üzerinden hesaplandığında 483 dolar olarak kaydedildi.

500 DOLAR OLACAĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Asgari ücrette ara zam görüşmeleri başlamadan önce kamuoyunda bazı rakamlar gündeme gelmişti. Önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete Temmuz zammı için "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" ifadelerini kullanmıştı. Eski bakanın bu açıklamasının ardından kamuoyunda asgari ücretin dolar bazında ele alınması eğilimi öne çıkmıştı.

2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı belli oldu!2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı belli oldu!Ekonomi
Asgari ücret zammı sonrası Erdoğan'dan açıklamaAsgari ücret zammı sonrası Erdoğan'dan açıklamaEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
asgari ücret dolar
Son Güncelleme:
Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor
Asgari ücret zammı sonrası Erdoğan'dan açıklama Asgari ücret zammı sonrası Erdoğan'dan açıklama
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bir ilde daha ekmeğe zam geldi!
Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı: 'Birinci perde kapanıyor, ikinci perde açılıyor' Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı
Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor' Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor'
Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister? Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister?
Aynı formülü uygulayarak 14 kez büyük ikramiye kazandı Aynı formülü uygulayarak 14 kez büyük ikramiye kazandı
Türk kozmetik devi iflas etti: Yüzlerce çalışan işsiz kalacak Türk kozmetik devi iflas etti: Yüzlerce çalışan işsiz kalacak