500 dolar ifade edilmişti: Asgari ücret dolar kuru üzerinden ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Üçüncü toplantının ardından yeni asgari ücret, yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Asgari ücrete kamu desteği de 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı.

ASGARİ ÜCRET DOLAR KURU ÜZERİNDEN NE KADAR?

Böylece yılın ikinci yarısında uygulanacak olan 11 bin 402 TL net asgari ücret, güncel dolar kuru üzerinden hesaplandığında 483 dolar olarak kaydedildi.

500 DOLAR OLACAĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Asgari ücrette ara zam görüşmeleri başlamadan önce kamuoyunda bazı rakamlar gündeme gelmişti. Önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete Temmuz zammı için "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" ifadelerini kullanmıştı. Eski bakanın bu açıklamasının ardından kamuoyunda asgari ücretin dolar bazında ele alınması eğilimi öne çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem