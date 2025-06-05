Samsun Dev Endüstriyel Üreticisi Batıyor! Konkordato İlan Etti

Samsun’da 2019 yılında kurulan ve 2023’te 30 milyon dolarlık yatırımla büyük bir üretim tesisi açan Keneviro Tarım Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Samsun Dev Endüstriyel Üreticisi Batıyor! Konkordato İlan Etti
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 2018 sonrası endüstriyel kenevir üretimi için seçilen 19 il arasında yer alan Samsun’da kurulan Keneviro, Türkiye’de bu alanda ilk üretimi gerçekleştiren firma olmuştu. Şirketin kurucuları arasında Samsunlu tekstilci Uğur Balkuv ile yurt dışında eğitim alan oğlu Orhun Balkuv yer alıyordu.

Samsun Dev Endüstriyel Üreticisi Batıyor! Konkordato İlan Etti - Resim : 1

TOHUMDAN NİHAİ ÜRÜNE KADAR ÜRETİM YAPIYORDU

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan tesiste kenevirin tohumdan son ürüne kadar işlendiği bir sistem kurulmuştu. Şirket, ham ve boyalı elyaf, iplik ve kıtık üretiminin yanı sıra kıtıktan doğal kedi kumu ve hayvan altlığı da üretiyordu.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca şirketin mali durumunu denetlemek üzere 3 konkordato komiseri atadı. Sürecin geleceği, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’te yapılacak duruşmada netleşecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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