Vestel'e Büyük Darbe! Birden Düştü

İŞTEN ÇIKARMALAR VERİMLİLİK GEREĞİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Vestel’in 2.000 kişilik işten çıkarma kararı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Patronlar Dünyası’na verdiği röportajda, “Evet, 2.000 kişi çok mu çok ama verimlilik için bu kararları alıyoruz” ifadeleriyle işten çıkarmaları doğruladı. Bu süreçte Zorlu Center’ın satılacağı yönünde iddialar da gündeme geldi. Ancak Vestel Elektronik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.