Vestel'e Büyük Darbe! Birden Düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, mali yapısındaki zorluklar nedeniyle 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı alan Vestel'in kredi notunu aşağı yönlü revize etti. Şirketin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notu “B+”dan “B-” seviyesine çekilirken, not görünümü ise “negatif” olarak duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Vestel'e Büyük Darbe! Birden Düştü - Resim: 1

1984 yılında kurulan ve 1994’ten bu yana Zorlu Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Vestel, holdingin 4,9 milyar doları aşan borç yükünden olumsuz etkilendi. 20 Mayıs’ta kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Zorlu Holding, mali yapısını güçlendirmek amacıyla varlık satışı ve iş gücü daralması gibi adımlar için hazırlık yapmaya başladı.

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İŞTEN ÇIKARMALAR VERİMLİLİK GEREĞİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Vestel’in 2.000 kişilik işten çıkarma kararı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Patronlar Dünyası’na verdiği röportajda, “Evet, 2.000 kişi çok mu çok ama verimlilik için bu kararları alıyoruz” ifadeleriyle işten çıkarmaları doğruladı. Bu süreçte Zorlu Center’ın satılacağı yönünde iddialar da gündeme geldi. Ancak Vestel Elektronik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

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Vestel'e Büyük Darbe! Birden Düştü - Resim: 3

FITCH’İN KARARI KAP’A BİLDİRİLDİ

Fitch Ratings tarafından açıklanan kredi notu kararı, Vestel tarafından KAP’a duyuruldu. Şirketten yapılan bilgilendirmede, 2029 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvillerin kredi notunun da “B+”dan “B-”ye çekildiği ve tüm notların görünümünün “negatif” olduğu belirtildi.

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Vestel'e Büyük Darbe! Birden Düştü - Resim: 4

MOODY’S DE KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Vestel’in kredi notundaki düşüş, sadece Fitch ile sınırlı kalmadı. Nisan ayında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de şirketin uzun vadeli kurumsal aile notunu (CFR) “B3”ten “Caa1”e, temerrüt olasılığı notunu (PDR) ise “B3-PD”den “Caa1-PD”ye düşürmüştü. Böylece Vestel, kısa süre içerisinde iki ayrı uluslararası kuruluş tarafından düşük not kategorisine indirildi.

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