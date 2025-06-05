Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın dördüncü Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı. Buna göre banka, mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2.25’ten yüzde 2’ye düşürdü. Aynı şekilde refinansman faizi yüzde 2.15’e, marjinal borçlanma faizi ise yüzde 2.40 seviyesine çekildi.

ECB böylece son dokuz toplantısında sekizinci kez, art arda da yedinci kez faiz indirimine gitmiş oldu.

ENFLASYON HEDEFİNE YAKLAŞILIYOR

Yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin orta vadeli enflasyon hedefi olan yüzde 2 seviyesine şu anda yakın olunduğu vurgulandı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ECB, yeni enflasyon ve büyüme tahminlerini de duyurdu. Banka, 2025 yılı için ortalama enflasyonun yüzde 2, 2026’da yüzde 1.6 ve 2027’de yeniden yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Mart ayındaki projeksiyonlara kıyasla, 2025 ve 2026 için yapılan 0.3 puanlık aşağı yönlü revizyonun; başta enerji fiyatlarındaki daha düşük beklentiler ve Euro’nun değer kazanmasından kaynaklandığı belirtildi.

Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek enflasyonun ise 2025’te ortalama yüzde 2.4, 2026 ve 2027’de ise yüzde 1.9 civarında olması öngörülüyor.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

ECB'nin büyüme projeksiyonlarında ise bir değişiklik yapılmadı. Buna göre Euro Bölgesi ekonomisinin 2025’te yüzde 0.9, 2026’da yüzde 1.1 ve 2027’de yüzde 1.3 oranında büyümesi bekleniyor.

MAYISTA ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA

Hafta başında açıklanan verilere göre, Nisan ayında yüzde 2.2 olarak ölçülen yıllık TÜFE, Mayıs ayında yüzde 1.9’a geriledi. Böylece enflasyon oranı ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin altına inmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi