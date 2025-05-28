ABD'de Mortgage Faizleri Yılın Zirvesinde: Başvurular Azaldı, Konut Talebi Arttı

Açıklamada, mortgage başvurularının bir önceki haftaya göre %1,2 oranında gerilediği bildirildi. Bu dönemde yeniden finansman başvuruları %7 düşerken, konut satın alma amaçlı başvurular %3 artış gösterdi. Aynı hafta içinde 30 yıl vadeli kredilerin ortalama faiz oranı %6,92’den %6,98’e yükselerek 2024 yılının en yüksek seviyesini gördü. 15 yıl vadeli mortgage oranı ise %6,21’den %6,23’e çıktı.

FAİZLER ÜÇÜNCÜ HAFTADA DA ARTTI

Mortgage Bankalar Birliği Başkan Yardımcısı Joel Kan, tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle mortgage faizlerinin arka arkaya 3. haftada da yükseldiğini belirtti. Kan, faizlerdeki artışın toplam mortgage başvurularını düşürdüğünü, ancak konut alımına yönelik başvurularda sınırlı da olsa artış yaşandığını ifade etti.

KONUT ARZI ETKİLİ OLUYOR

Joel Kan ayrıca, bazı bölgelerde artan konut arzının, ekonomik belirsizliklere rağmen alım başvurularını desteklediğini ve konut talebinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrettiğini vurguladı.

Kaynak: AA