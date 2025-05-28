ABD'de Mortgage Faizleri Yılın Zirvesinde: Başvurular Azaldı, Konut Talebi Arttı
ABD'de konut kredisi faiz oranları yeniden yükselişe geçerken, 30 yıl vadeli mortgage faizleri ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından açıklanan verilere göre, 23 Mayıs’ta sona eren haftada ortalama faiz oranı %6,98 olarak kaydedildi.
Açıklamada, mortgage başvurularının bir önceki haftaya göre %1,2 oranında gerilediği bildirildi. Bu dönemde yeniden finansman başvuruları %7 düşerken, konut satın alma amaçlı başvurular %3 artış gösterdi. Aynı hafta içinde 30 yıl vadeli kredilerin ortalama faiz oranı %6,92’den %6,98’e yükselerek 2024 yılının en yüksek seviyesini gördü. 15 yıl vadeli mortgage oranı ise %6,21’den %6,23’e çıktı.
FAİZLER ÜÇÜNCÜ HAFTADA DA ARTTI
Mortgage Bankalar Birliği Başkan Yardımcısı Joel Kan, tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle mortgage faizlerinin arka arkaya 3. haftada da yükseldiğini belirtti. Kan, faizlerdeki artışın toplam mortgage başvurularını düşürdüğünü, ancak konut alımına yönelik başvurularda sınırlı da olsa artış yaşandığını ifade etti.
KONUT ARZI ETKİLİ OLUYOR
Joel Kan ayrıca, bazı bölgelerde artan konut arzının, ekonomik belirsizliklere rağmen alım başvurularını desteklediğini ve konut talebinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrettiğini vurguladı.
Kaynak: AA