Çuhadaroğlu Metal'den Flaş Temettü Kararı

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş., 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin temettü kararını kamuoyuyla paylaştı. Şirket tarafından 28 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, genel kurulda alınan kâr payı dağıtım kararına ilişkin detaylara yer verildi.

Çuhadaroğlu Metal'den Flaş Temettü Kararı

Yapılan bildirime göre, şirketin 2024 yılı yasal kayıtlarına göre 36.989.203 TL tutarında dönem kârı bulunmasına rağmen, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarda 191.134.047 TL konsolide net dönem zararı oluştu.

Çuhadaroğlu Metal'den Flaş Temettü Kararı - Resim : 1

GENEL KURULDA KÂR DAĞITIMINA RET

Bu doğrultuda, 5 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan ve genel kurulda kabul edilen kararla, TMS/TFRS’ye göre dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, 2024 yılına ilişkin herhangi bir temettü ödemesi yapılmayacağı açıklandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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