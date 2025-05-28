TOKİ'den Hazır Daire Satışı! Ayda 8 Bin 834 TL'den Başlayan Taksitlerle Konut Sahibi Olma Fırsatı

TOKİ'nin duyurduğu bilgilere göre, 2+1 daireler 530.046 TL peşinat ve 180 ay vade seçeneğiyle, aylık 8.834 TL taksitle satışa sunulacak. 3+1 daireler için belirlenen peşinat 737.426 TL, aylık taksit tutarı ise 12.290 TL olarak açıklandı. Dairelerin satışında 120, 180 ve 240 aya kadar vade seçenekleri sunulabiliyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI, SON TARİH 30 MAYIS

Satışa sunulan konutlar için başvuru süreci 26 Mayıs 2025 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi 30 Mayıs 2025 olarak açıklandı. Başvurular, 10.000 TL bedel ödenerek T.C. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri üzerinden yapılabilecek. Kura çekimi ise 12 Haziran 2025’te gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞME TARİHLERİ VE ŞARTLAR NETLEŞTİ

Kurada asil olarak hak kazananların sözleşme imzalama tarihleri 23-24 Haziran 2025 olarak duyuruldu. Yedek hak sahipleri ise 30 Haziran 2025 tarihinde Mihalıççık Ziraat Bankası şubesinde sözleşmelerini imzalayabilecek. Asil hak sahiplerinin işlemleri tamamlandıktan sonra kalan konutlar için ek süreç başlatılacak.

BAŞVURU KOŞULLARI AÇIKLANDI

TOKİ’nin açıkladığı şartlara göre, başvuru yapacak kişilerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması gerekiyor. Konutlara, yalnızca başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına tek bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru geçersiz sayılacak ve tüm başvurular kura öncesi denetime tabi tutulacak.

TESLİMATLAR 36 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK

Projede satışa sunulan stok konutların en geç 36 ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Anahtar tesliminde ise, geçerli Katma Değer Vergisi (KDV) oranı üzerinden tahsilat yapılacağı bildirildi.

FARKLI ŞEHİRLERDE DE SATIŞLAR SÜRECEK

TOKİ, yalnızca Eskişehir’de değil; Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Diyarbakır gibi birçok ilde de benzer konut satış projeleri yürütüyor. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu büyükşehirlerdeki konutlar, vatandaşlardan daha fazla talep görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi