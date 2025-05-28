İş Dünyasından Dikkat Çeken Çıkış! 'Ara Zam Şart'

Perakendeciler, AVM'ler, tedarikçilerle teknoloji, e-ticaret ve lojistik firmaları Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Perakende Günleri 2025’te bir araya geldi. Sektörün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, asgari ücrete ara zam talebi en dikkat çeken isteklerden biri oldu.

Perakende Günleri 2025'in açılışında yapılan basın toplantısında Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe ve Taklitle Mücadele Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge perakende sektörünün mevcut durumunu, sorunları ve çözüm önerileri üzerine konuştu.

'ARA ZAMMA İHTİYAÇ VAR'

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, sektördeki daralmaya işaret ederek, ara zam ihtiyacını dile getirdi. Tınastepe, "Tüketici makul bir maliyetle borçlanamadığı için harcama yapmıyor. İç talebi, perakende sektöründe işleri artırabilmemiz için aslında bir ara zamma ihtiyaç var. Türkiye'de ücretler arttığı zaman harcama artıyor. Dolayısıyla güçlü bir ara zammın yılın ikinci yarısında perakende sektörünü büyütebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

'PİYASAYA CAN SUYU OLUR'

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise ara zam sorusuna yönelik, "Tüketicinin gelirinin artmasına ihtiyaç olduğu ortada, benim değerlendirmemle ekonomiye mutlaka bir can suyu olacağı yönünde. Gıda perakendecileri olarak istihdamda artışlara devam ediyoruz, geçen yıllarda bir eksiklerimiz vardı, yavaş yavaş onlar da toparlanıyor. Şu anda istihdam kaygımız yok, pek de görünmüyor” diye konuştu.

Kaynak: AA