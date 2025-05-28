Bilim İnsanlarından 'Altın' Keşif: O Bölgelerde Değerli Metaller Bulundu

Alman bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, Dünya’nın iç yapısıyla ilgili ezberleri bozdu. Göttingen Üniversitesi’nden jeokimyacı Niels Mesling liderliğinde yürütülen çalışmaya göre, değerli metallerin önemli bir kısmı Dünya’nın derin çekirdeğinden yüzeye doğru, yavaş ama sürekli bir hareketle taşınıyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Bilim İnsanlarından 'Altın' Keşif: O Bölgelerde Değerli Metaller Bulundu

Ekip, Hawaii’deki volkanik patlamalar sırasında ortaya çıkan bazalt kayaçlarında bulunan rutenyum izotoplarını inceledi. Elde edilen bulgular, özellikle rutenyum-100 izotopunun yüksek miktarda tespit edilmesiyle, çekirdekten gelen metal bileşiklerinin yüzeye ulaştığını gösterdi.

Bilimsel analizler, Dünya’nın merkezindeki rutenyum izotoplarının, manto katmanlarında bulunanlardan kimyasal olarak belirgin şekilde farklı olduğunu ortaya koydu. Bu farklılık, altın, platin, rodyum ve paladyum gibi ağır metallerin yalnızca çekirdekte hapsolmadığını, aksine zamanla kabuk katmanlarına ulaştığını işaret ediyor.

Bilim İnsanlarından 'Altın' Keşif: O Bölgelerde Değerli Metaller Bulundu - Resim : 1

Uzmanlar, bu yavaş ama etkili süreç sayesinde kıtaların oluşumunun da şekillendiğini belirtiyor. Çekirdeğin yüzeye etkisinin, volkanik faaliyetler başta olmak üzere jeolojik olayları da doğrudan etkilediği vurgulanıyor. Hawaii gibi okyanus adalarının, çekirdekten gelen ısı akımı ve kimyasal unsurların birleşimiyle şekillendiği düşünülüyor.

Bu bulgular, Dünya yüzeyinde bulunan değerli madenlerin kökenine dair önemli bir bakış açısı kazandırırken, aynı zamanda Güneş Sistemi’ndeki diğer kayalık gezegenlerin iç yapılarının anlaşılmasına da katkı sağlayabilir.

Bilim İnsanlarından 'Altın' Keşif: O Bölgelerde Değerli Metaller Bulundu - Resim : 2

DERİN UZAYDA ALTININ İZLERİ

Öte yandan gökbilimciler, altının evrendeki kökenine dair araştırmalarını sürdürürken ilginç bir bulguya ulaştı. Yüksek derecede manyetik alana sahip olan magnetar türü nötron yıldızlarının, evrende altın gibi ağır elementlerin oluşumunda rol oynamış olabileceği düşünülüyor.

Bu gökcisimlerinin çarpışmaları sırasında ortaya çıkan muazzam enerji, altın ve benzeri metallerin sentezlenmesi için gerekli koşulları oluşturabilir. Böylece, hem Dünya’daki değerli elementlerin kökeni hem de galaktik ölçekteki madde dağılımı hakkında yeni ipuçları elde edilmesi bekleniyor.

TİTAN'IN GİZEMLİ GÖLLERİ

Satürn’ün en büyük uydusu Titan’da yapılan gözlemler de bilim dünyasında heyecan uyandırmaya devam ediyor. Bilim insanları, Titan yüzeyinde sıvı halde elementlerin bulunduğunu doğrularken, göl ve denizlerin tabanlarında gizemli çukurların yanı sıra oluşumu henüz açıklanamayan derin kanallar da keşfetti.

Bu jeolojik yapıların, Titan’ın iç dinamiklerine dair yeni soruları gündeme getirdiği belirtiliyor. Uydunun yüzeyinde tespit edilen bu yapılar, Güneş Sistemi’nde sıvı bulundurabilen nadir gökcisimlerinden biri olan Titan’ın gelecekteki uzay araştırmaları için önemini artırıyor.

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