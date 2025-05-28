14 Otomobil Markasına Sahipti: Dev Otomotiv Grubu Düğmeye Bastı, Piyasada Darbe Etkisi Yaratacak! Gümbür Gümbür Geliyor

Zor bir tabloyla göreve başlayan Filosa’yı, oldukça kritik bir görev bekliyor. 2025’in ilk çeyreğinde şirketin net geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 gerilerken, teslimatlarda da yüzde 9’luk düşüş kaydedildi. Amerika pazarında sert satış düşüşleri yaşayan şirket, Avrupa’da ise Çinli markalarla rekabet etmekte zorlanıyor. Yüksek üretim maliyetleri de bu tabloyu daha karmaşık hale getiriyor.

Öte yandan, Tavares döneminde sendikalar, bayiler ve bazı siyasetçilerle yaşanan anlaşmazlıklar da şirketin imajına zarar vermişti.