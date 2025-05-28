14 Otomobil Markasına Sahipti: Dev Otomotiv Grubu Düğmeye Bastı, Piyasada Darbe Etkisi Yaratacak! Gümbür Gümbür Geliyor
Uzun süredir üst yönetim krizinin gölgesinde kalan otomotiv devi Stellantis, nihayet yeni CEO'sunu belirledi. Yönetim Kurulu’nun oy birliğiyle aldığı kararla Antonio Filosa, şirketin yeni İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak göreve başladı. Filosa’nın görevi, zorlu geçen bir dönemin ardından Stellantis’i tekrar istikrara kavuşturmak olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Peugeot, Citroën, Jeep ve Ram gibi önemli markaları çatısı altında barındıran Stellantis, son yıllarda kârlılıkta ciddi bir gerileme yaşamış, özellikle Amerika ve Avrupa pazarlarında zorluklarla karşılaşmıştı. Bu sürecin ardından Filosa’nın atanması, şirketin yeni bir sayfa açma çabası olarak değerlendiriliyor.
TECRÜBELİ İSİM DİREKSİYONA GEÇTİ
Kariyerine 1999 yılında Fiat Grubu’nda adım atan Filosa, zamanla farklı yönetim kademelerinde görev aldı. Daha önce Fiat Chrysler Automobiles'in Latin Amerika COO’luğunu yürüten Filosa, 2021 yılında Stellantis’in Güney Amerika operasyonlarının başına getirildi. 2023'te Jeep markasının CEO'luğunu üstlenen Filosa, Ekim 2024'te Kuzey Amerika COO'su olarak görev aldı. Aralık 2024'te ise hem Kuzey hem Güney Amerika bölgelerinin yönetimini devralarak dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.
'BÖLGEDEKİ LİDERLİĞİ KAPTIRMADI'
Stellantis’ten yapılan açıklamada, “Filosa'nın liderliğinde FIAT markası Güney Amerika’da zirveye çıktı. Peugeot, Citroën, Ram ve Jeep gibi markalarda da kayda değer büyümeler yaşandı. Bu başarılar, şirketin bölgedeki liderliğini pekiştirdi” ifadeleri kullanıldı.
ZOR BİR DÖNEMDE BAYRAĞI DEVRALDI
Eski CEO Carlos Tavares’in Aralık 2024’te görevden alınmasının ardından beş ay boyunca CEO koltuğu boş kalmıştı. Bu durum, Stellantis’te stratejik karar alma süreçlerini sekteye uğrattı. Özellikle yatırımcılar, şirketin bir an önce yön bulması gerektiğini dile getiriyordu.
Zor bir tabloyla göreve başlayan Filosa’yı, oldukça kritik bir görev bekliyor. 2025’in ilk çeyreğinde şirketin net geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 gerilerken, teslimatlarda da yüzde 9’luk düşüş kaydedildi. Amerika pazarında sert satış düşüşleri yaşayan şirket, Avrupa’da ise Çinli markalarla rekabet etmekte zorlanıyor. Yüksek üretim maliyetleri de bu tabloyu daha karmaşık hale getiriyor.
Öte yandan, Tavares döneminde sendikalar, bayiler ve bazı siyasetçilerle yaşanan anlaşmazlıklar da şirketin imajına zarar vermişti.
STELLANTİS ŞEMSİYESİ ALTINDAKİ MARKALAR
2021 yılında Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles’in birleşmesiyle kurulan Hollanda merkezli Stellantis, otomotiv dünyasının en büyük gruplarından biri olarak öne çıkıyor.
Şirketin bünyesinde Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall gibi 14 farklı marka bulunuyor. Yeni dönemde bu markaların performansı, Antonio Filosa’nın liderliğinde yeniden şekillenecek.