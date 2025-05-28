IBAN'a Transferde SMS Doğrulaması Gelecek mi? BDDK'dan Açıklama

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve SMS doğrulamasının zorunlu hale getirileceğini ileri süren haberlere karşı net bir dille yalanlama geldi.

BDDK kaynakları, para transferlerine ilişkin tüm düzenlemelerden kurumun sorumlu olduğunu hatırlatarak, SMS doğrulamasına yönelik herhangi bir hazırlığın söz konusu olmadığını belirtti.

MEVCUT UYGULAMADA DEĞİŞİKLİK YOK

Açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı vurgulandı. Para transferi işlemlerinin mevcut haliyle devam ettiği ve herhangi bir yeni doğrulama sisteminin gündemde olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi