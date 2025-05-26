Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı? Uzmanı Net Oran Verdi, Olacaksa Bu Rakam Olacak
Asgari ücrete yıl ortasında zam yapılıp yapılmayacağı gündemin sıcak başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. Milyonlarca çalışanın beklediği düzenlemeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekonomistlerin değerlendirmeleri kamuoyunda dikkatle izleniyor. Bu kapsamda konuşan ekonomist Muhammet Bayram, ara zam gerektiğini vurgulayarak yüzde 10 oranında bir artışın vatandaşın yükünü hafifleteceğini söyledi.
Kaynak: TGRT Haber
Asgari ücretin artırılmasının enflasyon üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığını savunan Muhammet Bayram, "Ben yeminli mali müşavirim, 60 ilde müşterim var. Reel sektörde çeşitli sorunlar var, krediye erişim zorlaştı. Ancak faiz oranından bağımsız olarak piyasada talep edilen şey, bankaların finansman sağlaması. Asgari ücretin artışının enflasyona etkisi yüzde 1 bile değil" dedi.
Fiyat artışlarının daha çok beklentiyle şekillendiğini kaydeden Bayram, "Henüz zam konuşulurken bile fiyatlar yükselmeye başlıyor. Bu ne yazık ki toplumun algısından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.
"ARA ZAM İÇİN KAYNAK BULUNABİLİR"
Kamu işçileriyle yürütülen zam görüşmelerine de değinen Muhammet Bayram, "Afaki talepler var ama bu yıl artık ekonomik dengelenmenin sağlanması gerekiyor. Ara zam bu nedenle yapılmalı. Devlet, ihtiyaç duyulan kaynağı bulabilir. Enflasyon kontrol altına alındı ve bununla birlikte enflasyon algısında da olumlu bir yönelim başladı" şeklinde konuştu.
"YÜZDE 10 BİLE VATANDAŞIN YÜKÜNÜ HAFİFLETİR"
Ara zam için belirli bir rakam telaffuz etmenin zor olduğunu belirten Muhammet Bayram, asgari ücrete yüzde 10’luk bir artışın bile anlamlı bir katkı sağlayacağını dile getirdi. Bayram, "Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücret belirlenirken, olağanüstü bir durum olursa müdahale edileceğini söylemişti. Şu an olağanüstü bir tablo olmasa da 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17-18 seviyesinde. Bu nedenle yüzde 10’luk bir artış dahi vatandaşın enflasyon karşısındaki yükünü azaltır" dedi.
EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN YÜZDE 25 ZAM BEKLENTİSİ
Asgari ücretin yanı sıra en düşük emekli maaşına da değinen Muhammet Bayram, mevcut 14.469 TL olan emekli aylığında en az yüzde 25 oranında artış yapılması gerektiğini ifade etti. Bayram, "6 aylık enflasyon farkı yüzde 6 olarak öngörülüyor. Umuyoruz ki devletimiz bu kaynak ihtiyacını karşılayabilecek güce sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.