Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı? Uzmanı Net Oran Verdi, Olacaksa Bu Rakam Olacak

"YÜZDE 10 BİLE VATANDAŞIN YÜKÜNÜ HAFİFLETİR"

Ara zam için belirli bir rakam telaffuz etmenin zor olduğunu belirten Muhammet Bayram, asgari ücrete yüzde 10’luk bir artışın bile anlamlı bir katkı sağlayacağını dile getirdi. Bayram, "Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücret belirlenirken, olağanüstü bir durum olursa müdahale edileceğini söylemişti. Şu an olağanüstü bir tablo olmasa da 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17-18 seviyesinde. Bu nedenle yüzde 10’luk bir artış dahi vatandaşın enflasyon karşısındaki yükünü azaltır" dedi.