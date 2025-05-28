152 Bin Dekar Alanda Her Gün 12 Saat Boyunca Durmadan Çalışıyorlar! Günlük Kazancını Duyan Akın Ediyor

HASTALIĞINA RAĞMEN TOPLADI: “TOPRAK BİZİM, MECBURUZ”

İstanbul’dan gelerek çay bahçesindeki hasada katılan 65 yaşındaki Ayşe Karafazlıoğlu ise kanser hastası olmasına rağmen toprağına sahip çıkıyor. Karafazlıoğlu, “Burası bizim, sahip çıkmak zorundayız. Mayıs çayının tadı da bir başka. Herkes bu dönemde toplamak ister” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ VERİMDEN UMUTLU

Üreticiler, bu yıl hava koşullarının verimi etkilediğini belirtiyor ancak geçen yıla yakın bir sezon hedefleniyor. Neşe Çelik isimli üretici de sabah erken saatlerde hasada başladıklarını belirterek, “Havanın geç ısınması sebebiyle biraz gecikmeli başladık ama emek veriyoruz. Bu sezonun bereketli geçmesini diliyoruz” dedi.