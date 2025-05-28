152 Bin Dekar Alanda Her Gün 12 Saat Boyunca Durmadan Çalışıyorlar! Günlük Kazancını Duyan Akın Ediyor
Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonunun birinci sürgün dönemiyle birlikte Trabzon'daki üreticiler çay bahçelerinde yoğun mesaiye başladı. Mayıs ayının serinliğiyle olgunlaşan yapraklar, sabahın erken saatlerinden itibaren toplanıyor. Yaklaşık 50 bin üreticinin çay tarımı yaptığı bölgede günlük ortalama 12 saat çalışan üreticiler, en verimli dönemin keyfini yaşıyor.
Kaynak: AA
Trabzon’da yaklaşık 152 bin dekar alanda sürdürülen çay tarımında hem bölge halkı hem de çevre illerden gelen işçiler görev alıyor. Dik yamaçlardaki bahçelerden toplanan çaylar, bazen üreticilerin sırtında bazen de ilkel teleferiklerle taşınarak, ÇAYKUR ve özel sektör fabrikalarına ulaştırılıyor. Zorlu koşullara rağmen üreticiler, özellikle mayıs ayı hasadının kalitesinden memnun.
MAYIS ÇAYI KALİTESİYLE FARK YARATIYOR
20 dönümlük çaylık alanda üretim yapan Erdoğan Atalar, mayıs ayında toplanan çayın kalite açısından diğer sürgünlerden ayrıldığını söyledi. Atalar, "Kışın yağan karın ardından gelen mayıs çayı hem doğal hem de organik. Çöp oranı az, lezzeti yüksek. En çok tercih ettiğimiz sürgün bu dönem oluyor" dedi.
"PARASINDAN MEMNUNUZ, TEK ZORLUĞU HAVA"
Sakarya’dan Trabzon’un Of ilçesine gelerek çay hasadına katılan Ali Çubuk da çayın zorluğunu doğa koşullarıyla sınırlı buluyor. Çubuk, “Güneşin altında çalışmak zorlayıcı, yağmurda ise yürümek dahi problem oluyor. Ama emeğimizin karşılığını alıyoruz, kazancımızdan memnunuz” diye konuştu.
HASTALIĞINA RAĞMEN TOPLADI: “TOPRAK BİZİM, MECBURUZ”
İstanbul’dan gelerek çay bahçesindeki hasada katılan 65 yaşındaki Ayşe Karafazlıoğlu ise kanser hastası olmasına rağmen toprağına sahip çıkıyor. Karafazlıoğlu, “Burası bizim, sahip çıkmak zorundayız. Mayıs çayının tadı da bir başka. Herkes bu dönemde toplamak ister” ifadelerini kullandı.
ÜRETİCİ VERİMDEN UMUTLU
Üreticiler, bu yıl hava koşullarının verimi etkilediğini belirtiyor ancak geçen yıla yakın bir sezon hedefleniyor. Neşe Çelik isimli üretici de sabah erken saatlerde hasada başladıklarını belirterek, “Havanın geç ısınması sebebiyle biraz gecikmeli başladık ama emek veriyoruz. Bu sezonun bereketli geçmesini diliyoruz” dedi.