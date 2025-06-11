Sadece Bir Avuç Ekleyin, Sonbahara Kadar Durmaksızın Hasat Edin! Bahçıvanların Gizli Sırrı

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Haziran ayında uygulayacağınız basit bir yöntemle, domates ve salatalıklarınızı sonbahara kadar meyve vermeye teşvik edebilirsiniz. Bahçesinde veya balkonunda sağlıklı ve verimli sebzeler yetiştirenlerin sırrı, doğanın sunduğu gücü doğru kullanmakta gizli. Uzmanlar, ısırgan otu ile hazırlanan doğal gübrenin, salatalık ve domateslerde gözle görülür bir gelişim sağladığını vurguluyor. Çünkü ısırgan otu; azot, demir, potasyum gibi büyümeyi destekleyen önemli elementler bakımından oldukça zengin.

3 ADIMDA FERMENTE DOĞAL GÜBRE HAZIRLAMAK

Bir kova su alın.

İçerisine bir avuç doğranmış taze ısırgan otu ekleyin.

Karışımı ağzı kapalı bir şekilde ılık bir ortamda 24 saat bekletin.

Bu sürenin sonunda doğal olarak fermente olan sıvı gübreniz, sebzelerinizin gelişimi için hazır hale gelir.

UYGULAMA ZAMANINA DİKKAT EDİN

Elde ettiğiniz bu doğal gübre, sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde uygulanmalıdır. Böylece güneş yanıklarının önüne geçilir ve bitkilerin kökleri bu besin desteğinden en iyi şekilde faydalanır.

İKİ HAFTADA BİR TEKRAR EDİN



Uzmanlar, bu infüzyonu iki haftada bir düzenli olarak kullanmanızı öneriyor. Bu sayede:

Toprağın besin seviyesi dengede kalır.

Bitkilerin kök sistemi güçlenir.

Daha sağlıklı yapraklar ve bol meyve oluşumu desteklenir.

Özellikle meyve verme döneminde, bu gibi doğal destekler, bitkilerin performansını maksimum seviyeye çıkarır.

EKSTRA VERİM İÇİN NELER YAPILMALI?

- Toprağın nem seviyesini daima kontrol altında tutun. Ne fazla kuru ne de aşırı ıslak olmalı.

- Yabani otları düzenli olarak temizleyin. Bu, domates ve salatalıkların besinlere daha rahat ulaşmasını sağlar.

- Malç kullanarak nemi koruyun ve yabani ot oluşumunu önleyin. Bu yöntem, toprağı hem havalandırır hem de su dengesini sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi