En Yüksek Faizi Veren Bankalar ve 4 Milyon TL'nin Aylık Getirisi

Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizindeki artış ve TL’ye geçişi teşvik eden hamlelerinin ardından mevduat faizlerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son dönemde mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş, özellikle yüksek birikimi olan yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

En Yüksek Faizi Veren Bankalar ve 4 Milyon TL'nin Aylık Getirisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

9 Haziran 2025 itibarıyla bankaların 32 günlük vadeli TL mevduat faizleri yüzde 53 seviyelerine kadar çıktı. Bu durum, 4 milyon TL gibi yüksek tutardaki birikimlerin bir ayda sağladığı getiriye de doğrudan yansıdı. İşte güncel faiz oranları ve bankaların sunduğu aylık getiri tutarları:

En Yüksek Faizi Veren Bankalar ve 4 Milyon TL'nin Aylık Getirisi - Resim : 1

BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

TEB
Faiz Oranı: %52
Aylık Getiri: 155.003 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.155.003 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %52
Aylık Getiri: 155.003 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.155.003 TL

Akbank
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 146.060 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.146.060 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 146.060 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.146.060 TL

En Yüksek Faizi Veren Bankalar ve 4 Milyon TL'nin Aylık Getirisi - Resim : 2

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Aylık Getiri: 144.570 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.144.570 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 117.742 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.117.742 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %38,25
Aylık Getiri: 114.016 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.114.016 TL

Kırmızı Altında Hasat Başladı: Kilosu 25 Liradan Tezgahlarda Yerini AldıKırmızı Altında Hasat Başladı: Kilosu 25 Liradan Tezgahlarda Yerini AldıEkonomi

BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye GörüldüBES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye GörüldüEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mevduat faizi Mevduat Hesabı
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
Özel Okullarda Fiyat Çılgınlığı! 100 Bin Öğrenciyi Eğitimden Kopardı… Veliler Kara Kara Düşünüyor 100 Bin Öğrenciyi Eğitimden Kopardı… Veliler Kara Kara Düşünüyor
Altında Hareketlilik Sürüyor! Bir Günde Tablo Değişti... Gözler ABD Enflasyon Verilerinde Altında Hareketlilik Sürüyor! Bir Günde Tablo Değişti
Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Şener Şen'den Şoke Eden Karar! Duyan İnanamadı Şener Şen'den Şoke Eden Karar
Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek