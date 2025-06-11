En Yüksek Faizi Veren Bankalar ve 4 Milyon TL'nin Aylık Getirisi
Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizindeki artış ve TL’ye geçişi teşvik eden hamlelerinin ardından mevduat faizlerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son dönemde mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş, özellikle yüksek birikimi olan yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.
9 Haziran 2025 itibarıyla bankaların 32 günlük vadeli TL mevduat faizleri yüzde 53 seviyelerine kadar çıktı. Bu durum, 4 milyon TL gibi yüksek tutardaki birikimlerin bir ayda sağladığı getiriye de doğrudan yansıdı. İşte güncel faiz oranları ve bankaların sunduğu aylık getiri tutarları:
BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
TEB
Faiz Oranı: %52
Aylık Getiri: 155.003 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.155.003 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %52
Aylık Getiri: 155.003 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.155.003 TL
Akbank
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 146.060 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.146.060 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 146.060 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.146.060 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Aylık Getiri: 144.570 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.144.570 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 117.742 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.117.742 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %38,25
Aylık Getiri: 114.016 TL
Vade Sonu Toplamı: 4.114.016 TL
Kaynak: Haber Merkezi