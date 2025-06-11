En Yüksek Faizi Veren Bankalar ve 4 Milyon TL'nin Aylık Getirisi

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9 Haziran 2025 itibarıyla bankaların 32 günlük vadeli TL mevduat faizleri yüzde 53 seviyelerine kadar çıktı. Bu durum, 4 milyon TL gibi yüksek tutardaki birikimlerin bir ayda sağladığı getiriye de doğrudan yansıdı. İşte güncel faiz oranları ve bankaların sunduğu aylık getiri tutarları:

BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

TEB

Faiz Oranı: %52

Aylık Getiri: 155.003 TL

Vade Sonu Toplamı: 4.155.003 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %52

Aylık Getiri: 155.003 TL

Vade Sonu Toplamı: 4.155.003 TL

Akbank

Faiz Oranı: %49

Aylık Getiri: 146.060 TL

Vade Sonu Toplamı: 4.146.060 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %49

Aylık Getiri: 146.060 TL

Vade Sonu Toplamı: 4.146.060 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %48,5

Aylık Getiri: 144.570 TL

Vade Sonu Toplamı: 4.144.570 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Aylık Getiri: 117.742 TL

Vade Sonu Toplamı: 4.117.742 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %38,25

Aylık Getiri: 114.016 TL

Vade Sonu Toplamı: 4.114.016 TL

Kaynak: Haber Merkezi