Rekabet Kurumu'na başvuruldu: Akaryakıt devi satılıyor!

Zeren Grup, Altınbaş Holding'e ait Alpet’i satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

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Rekabet Kurumu'na başvuruldu: Akaryakıt devi satılıyor!

Hollanda merkezli Petrol Ofisi Grubu BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu.

Yaşanan alımın ardından bu kez Zeren Grup, Altınbaş Holding’e ait Alpet’i satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

İŞLEMLERE BAŞLANDI

Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamada Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketinin tamamının Zeren Group Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine başladı.

Rekabet Kurumu'na başvuruldu: Akaryakıt devi satılıyor! - Resim : 1

REKABET KURUMU'NUN ONAYI BEKLENİYOR

Rekabet Kurumu'nun onay vermesi durumunda Zeren Grup, 250 istasyonu bulunan Alpet'in tamamını devralacak.

Hollanda merkezli Petrol Ofisi, BP Türkiye'nin akaryakıt birimini alıyor!Hollanda merkezli Petrol Ofisi, BP Türkiye'nin akaryakıt birimini alıyor!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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