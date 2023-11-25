Resmi Gazete'de yayımlandı: Şirketlerin sermaye tutarları değiştirildi!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Şirketlerin sermaye tutarları değiştirildi!

Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi.

LİMİTED ŞİRKETLERİN DE SERMAYE ORANI ARTIRILDI

Limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Şirketlerin sermaye tutarları değiştirildi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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