Anadolu Jet isim değiştirdi

Anadolu'nun hava ulaşımı ihtiyacını avantajlı seçeneklerle karşılamak amacıyla 2008'de kurulan Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, 2024 yılı mart sonu itibarıyla THY'nin yüzde yüz iştiraki olarak "AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi" adı altında operasyonlarını gerçekleştirecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Turkish Teknik Hangarı'nda, AJet'in tanıtımı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Burada konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şirketin son yirmi yılda gösterdiği büyümenin ve küresel havacılığın en önemli aktörlerinden birine dönüşmesi hikayesinin en güzel örneklerinden birinin AJet olduğunu söyledi.

THY'nin 2003'te yeni bir anlayış ve küresel bir vizyonla değişimine başladığını belirten Bolat, "Türk Hava Yolları bir zamanlar görüldüğü butik havayolu algısını kısa sürede kırarak hem filo büyüklüğünde hem uçuş ağında hem de hizmet kalitesinde bir devrim gerçekleştirmeyi başardı. Sadece 10 yıl içinde dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu haline gelmemiz ve en saygın derecelendirme kuruluşları tarafından üst üste 'Avrupa'nın En İyi Havayolu' gibi sayısız ödüle layık görülmemiz yolumuzun ve stratejimizin doğruluğunu ortaya koyuyor" dedi.

Bolat, AnadoluJet'in bu yılki yüzde 30 büyüme hedefini başarmasının, sadece iç hatlarda yüzde 41 büyümesi ve 20 milyonun üzerinde yolcu taşımasının bu vizyonun gerçeğe dönüştüğünün en büyük işareti olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"AJet, 2024'te de yüzde 12 büyüyerek 24 milyon, 2033 yılında da 55 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Eminim ki AJet markası bu sayıların daha da fevkinde başarılar elde edecek. Bugün 90 uçaklık filosuyla iç hatlarda 41, dış hatlardaysa 29 ülkede 48 noktaya uçan AnadoluJet, Türk Hava Yolları'nın deneyimli kabin ve kokpit ekibiyle birlikte standartlarını yükseltmeye ve küresel bir oyuncuya dönüşmeye devam etti. Yeni ismi, yeni logosu ve yeni kadrosuyla AJet ilk etapta operasyonlarını 3 bin çalışanıyla sürdürecek. Kısa sürede planlama ve özverili çalışmayla hedeflerinin çok daha ötesine geçeceğine inandığım AJet'in 2033 hedefleri arasında uçuş ağını 44 ülkeye çıkarmak ve çevreye duyarlı, karbon salımı az yeni nesil uçaklardan oluşan 200 uçaklık bir filoya ulaşmak bulunuyor. Yeni ismiyle küresel ölçekte büyümeye aday olan AJet'in, sektörün düşük maliyetli havacılık anlayışının önemli bir parçası olacağına inancım tam."