EFT/FAST'lerde azami ücret uygulaması kaldırıldı

Bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması, Merkez Bankası tarafından kaldırıldı.

Son Güncelleme:
EFT/FAST'lerde azami ücret uygulaması kaldırıldı

TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.

1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.

Son Güncelleme:
Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç
Erdoğan açıkladı: Emeklilere verilen 5 bin liralık desteğe 'çalışan emekliler' de dahil edildi Emeklilere verilen 5 bin liralık desteğe 'çalışan emekliler' de dahil edildi
Anadolu Jet isim değiştirdi Anadolu Jet isim değiştirdi
FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul için kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek! İstanbul için kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek!
Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor! Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor!
Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor
Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu! Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu!
KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu