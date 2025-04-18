Promosyonda Zirde Değişti! 47 Bin Lira Verilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Jeopark Belediyeler Birliği bünyesindeki memur ve sözleşmeli personeline yönelik promosyon protokolünü güncelledi. Yapılan yeni düzenlemeyle çalışanlara 47 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

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Promosyonda Zirde Değişti! 47 Bin Lira Verilecek

Geçen yıl Halk Bankası ile imzalanan ve 14 Nisan 2027’ye kadar geçerli olan protokole yapılan iyileştirmeyle, sözleşme süresi 21 ay daha uzatıldı. Yeni düzenleme ile promosyon ödemelerinin kapsamı genişletilerek, 14 Ocak 2029’a kadar geçerli olacak bir protokol oluşturuldu. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan düzenleme ile belediye, MASKİ, BESOT ve Jeopark Belediyeler Birliği çalışanlarının promosyon tarihlerini de aynı döneme denk getirdiklerini belirtti.

Promosyonda Zirde Değişti! 47 Bin Lira Verilecek - Resim : 1

47 BİN LİRA PROMOSYON ÖDEMESİ

Yapılan protokole göre, 21 ay boyunca her çalışana toplamda 47 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca, Mayıs 2025, Mayıs 2026 ve Mayıs 2027’de olmak üzere üç yıl boyunca her çalışanın kartlarına biner lira paraf/para yüklenecek. Bu ek ödemelerle, her çalışanın alacağı toplam promosyon miktarı 50 bin liraya çıkacak.

ÇALIŞANLARIN EMEĞİNE DEĞER VERİLİYOR

Ferdi Zeyrek, "Geçtiğimiz dönemde yapılan protokolde 33 bin 150 lira olan promosyon ödemesini, yeni anlaşma ile 50 bin liraya çıkardık. Çalışanlarımızın alın teri bizim için çok kıymetli. Ekonomik koşulları dikkate alarak, promosyon anlaşmamızı onların lehine olacak şekilde yeniliyoruz. Bu ödeme, çalışanlarımızın bütçesine doğrudan katkı sağlayacak ve sosyal belediyecilik anlayışımızın bir göstergesi olacak" şeklinde açıklamada bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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