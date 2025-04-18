Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı
Çalışanlara işverenler tarafından sunulan yemek kartlarının market alışverişlerinde yoğun şekilde kullanılması, bir süredir kamuoyunun dikkatini çekiyor. Peki, bu kullanım için marketlerde bir kısıtlama uygulanmaya başlandı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışanlara yemek hakkı sunmak amacıyla işverenler tarafından sağlanan yemek kartlarının, restoranlar yerine marketlerde yoğun şekilde kullanılması uzun süredir tartışma yaratıyor. Özellikle uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte kartların gıda alışverişi için değerlendirilmesi dikkat çekiyor. Son dönemde ise bazı marketlerin yemek kartı ile yapılan alışverişlere kısıtlama getirdiği iddiaları gündeme geldi.
MİLLİYET VE SÖZCÜ "KISITLAMA GETİRİLDİ" DEDİ GEÇREK BAŞKA ÇIKTI
İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, konuya ilişkin Milliyet’e yaptığı açıklamada yemek kartlarının kullanımına yönelik yasal bir çerçevenin bulunduğunu hatırlattı. Güzeldere, bu kartların temel amacının yerinde tüketim sektöründe, yani lokanta ve restoran gibi işletmelerde harcanması olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde ise bu kullanımın ağırlıklı olarak market alışverişlerine kaydığına dikkat çeken Güzeldere, bu nedenle marketlerdeki harcamalara sınırlama getirilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığını ifade etti.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da Sözcü’ye yaptığı değerlendirmede, Maliye Bakanlığı’nın işverenlerin yemek kartları üzerinden sağladığı vergi avantajını dengelemeye çalıştığını dile getirdi. Ağaoğlu, getirilen sınırın çalışanların yemek harcamalarını doğrudan etkileyebileceğini belirterek, uygulamanın küçük esnafı olumsuz etkileyebileceğine vurgu yaptı.
GÜNLÜK VE AYLIK LİMİT İDDİASI GÜNDEMDE
Kamuoyunda dolaşan bilgilere göre, yemek kartlarıyla yapılan market alışverişleri için günlük 158 TL, aylık ise 3.476 TL’lik bir üst sınır getirildiği öne sürüldü. Ancak bu konuda resmi bir karar bulunup bulunmadığı merak konusu oldu.
RESMİ BİR DÜZENLEME HENÜZ YOK
Konuya ilişkin bilgi aldığımız kaynaklar, yemek kartlarına dair market alışverişlerinde uygulanacak bir sınırlandırmanın resmi olarak yürürlüğe girmediğini açıkladı.
Aynı şekilde market temsilcileri de böyle bir kararın kendilerine ulaşmadığını ve şu an için yemek kartı kullanımında yeni bir uygulamaya geçilmediğini belirtti.