Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı

MİLLİYET VE SÖZCÜ "KISITLAMA GETİRİLDİ" DEDİ GEÇREK BAŞKA ÇIKTI

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, konuya ilişkin Milliyet’e yaptığı açıklamada yemek kartlarının kullanımına yönelik yasal bir çerçevenin bulunduğunu hatırlattı. Güzeldere, bu kartların temel amacının yerinde tüketim sektöründe, yani lokanta ve restoran gibi işletmelerde harcanması olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde ise bu kullanımın ağırlıklı olarak market alışverişlerine kaydığına dikkat çeken Güzeldere, bu nedenle marketlerdeki harcamalara sınırlama getirilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığını ifade etti.