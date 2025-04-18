Hakan Kara Çok Net Uyardı: Daha da Kritik Olacak

MAYIS ENFLASYONU YÖN BELİRLEYECEK

Mayıs ayı enflasyonunun ekonomi için belirleyici olacağını ifade eden Kara, nisan verilerinin sınırlı bir etkiye sahip olacağını belirtti. “Nisan enflasyonu çok kritik değil. Euro’nun dolar karşısındaki hareketi, özellikle otomotiv ve giyim fiyatlarını etkileyecek. Bu nedenle mevsimsellikten arındırılmış yüksek bir enflasyon bekliyorum. Ancak hizmet enflasyonunda ciddi bir sorun öngörmüyorum. Nisan’da %3’ün biraz üzerinde bir enflasyon gelebilir. Mayıs ayı ise çok daha önemli, çünkü Merkez Bankası’nın haziran kararları mayıs verilerine bağlı olacak. Döviz kuru geçişkenliği ve enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri mayısta hissedilecek. Eğer mayıs enflasyonu %2’nin altına gerilerse, bu olumlu bir işaret olur. Haziran’dan itibaren enflasyon %2’nin altına inebilir, bu da yıl sonunda %30’lar seviyesinde bir enflasyon patikasına işaret eder” diye konuştu.