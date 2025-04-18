Hakan Kara Çok Net Uyardı: Daha da Kritik Olacak
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde Merkez Bankası’nın faiz artırım kararını ve izlediği para politikalarını yorumladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kara, Merkez Bankası’nın faiz artırım kararının hem zamanlama hem de iletişim açısından kritik olduğunu belirterek, “Faiz artışından ziyade, verilen mesaj çok daha önemliydi. İç ve dış şoklar nedeniyle döviz piyasasında ciddi bir baskı söz konusu. Merkez Bankası, bu baskıyı hafifletmek için faizi %46’ya yükselterek proaktif bir adım attı. Bu hamle, üst bantta esneklik sağladı; gerekirse faiz %49’a kadar çıkarılabilir. Haziran’a kadar yeni bir karar alınamayacağı düşünüldüğünde, bu olası risklere karşı yerinde bir hareket oldu" dedi.
Hakan Kara, Merkez Bankası ekibinin acil durumlarda hızlı ve doğru kararlar alabilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak, “Piyasayı aşırı sıkılaştırmadan, yabancı yatırımcıyı içeride tutacak ve hanehalkının dövize yönelimini yavaşlatacak bir karar alındı. Bu, döviz piyasasındaki riskleri azaltarak ileride yaşanabilecek sert şokların önüne geçti. Büyümeyi yavaşlatmaktan ziyade, aşağı yönlü riskleri destekleyeceğini düşünüyorum,” şeklinde konuştu.
YILIN İKİNCİ YARISINDA FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEMDE
Kara, yeni bir şok yaşanmaması durumunda Merkez Bankası’nın 2025’in ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğini öngördü. “Bu, geçici bir sıkılaşma politikası. Merkez Bankası, faiz patikasını yukarı kaydırdı ancak genel eğilimde radikal bir değişim olmadı. Küresel risk iştahında kötüleşme olmazsa, faiz indirimleri için yeniden alan açılabilir. Ancak şu anki küresel konjonktürde ek şok ihtimali yüksek. Bu nedenle benim senaryom iyimser bir tablo sunuyor. Yıl sonu için faiz beklentimi %35 seviyesine çektim” dedi.
MAYIS ENFLASYONU YÖN BELİRLEYECEK
Mayıs ayı enflasyonunun ekonomi için belirleyici olacağını ifade eden Kara, nisan verilerinin sınırlı bir etkiye sahip olacağını belirtti. “Nisan enflasyonu çok kritik değil. Euro’nun dolar karşısındaki hareketi, özellikle otomotiv ve giyim fiyatlarını etkileyecek. Bu nedenle mevsimsellikten arındırılmış yüksek bir enflasyon bekliyorum. Ancak hizmet enflasyonunda ciddi bir sorun öngörmüyorum. Nisan’da %3’ün biraz üzerinde bir enflasyon gelebilir. Mayıs ayı ise çok daha önemli, çünkü Merkez Bankası’nın haziran kararları mayıs verilerine bağlı olacak. Döviz kuru geçişkenliği ve enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri mayısta hissedilecek. Eğer mayıs enflasyonu %2’nin altına gerilerse, bu olumlu bir işaret olur. Haziran’dan itibaren enflasyon %2’nin altına inebilir, bu da yıl sonunda %30’lar seviyesinde bir enflasyon patikasına işaret eder” diye konuştu.
CARİ AÇIK VE BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİ
Kara, cari açık ve büyüme tahminlerini de paylaştı. “Emtia fiyatlarındaki düşüş, cari açığı 8-10 milyar dolar kadar azaltacak. Bu nedenle cari açık tahminimi 20 milyar dolar civarına revize ettim. Son şokların etkisiyle büyüme beklentimi ise %3 seviyesine güncelledim” dedi.
Prof. Dr. Hakan Kara’nın yorumları, Merkez Bankası’nın politikalarına ve ekonomik görünüme dair önemli ipuçları sunarken, mayıs enflasyonunun gelecek stratejiler için kilit bir rol oynayacağı mesajını net bir şekilde verdi.