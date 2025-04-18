Milli Emlak Yayla Gibi Arsa ve Tarla Fırsatını Duyurdu: 32 Bin Lirası Olan Tapuyu Kapacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde düzenlediği taşınmaz satış ihaleleriyle vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Milli Emlak Yayla Gibi Arsa ve Tarla Fırsatını Duyurdu: 32 Bin Lirası Olan Tapuyu Kapacak

İstanbul, Ankara, Kırşehir ve Çorum gibi birçok şehirde satışa sunulan arsa, tarla, bağ ve bahçeler, uygun fiyatlarıyla özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Son yayımlanan ihale listelerine göre, 35 bin TL'den arsa ve 32 bin TL'den tarla satışa çıkacak.

Milli Emlak Yayla Gibi Arsa ve Tarla Fırsatını Duyurdu: 32 Bin Lirası Olan Tapuyu Kapacak - Resim : 1

KIRŞEHİR'DE 35 BİN TL'DEN ARSA SATIŞI

Milli Emlak’ın yeni ilanına göre, Kırşehir’in Akpınar ilçesinde 226,47 metrekare büyüklüğündeki bir arsa 35.000 TL tahmini bedelle satışa çıkarılacak.

Teminat bedeli: 10.500 TL

İhale tarihi: 6 Mayıs 2025

İhale saati: 15.00

Bu arsa, konum ve büyüklük açısından değerlendirme fırsatı sunarken, düşük fiyatıyla da dikkat çekiyor.

ÇORUM'DA 32 BİN TL’DEN TARLA SATILACAK

Milli Emlak, Çorum Merkez'de bulunan 533 metrekarelik bir tarlayı da ihaleye sunuyor. Bu taşınmazın tahmini ihale bedeli 32.000 TL olarak belirlendi.

Teminat bedeli: 6.400 TL

İhale tarihi: 17 Nisan 2025

İhale saati: 09.40

Tarla, gerek büyüklüğü gerekse uygun fiyatıyla yatırım yapmak isteyen bireyler için cazip bir seçenek olabilir.

Milli Emlak Yayla Gibi Arsa ve Tarla Fırsatını Duyurdu: 32 Bin Lirası Olan Tapuyu Kapacak - Resim : 2

UYGUN FİYATLI TAŞINMAZLAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin farklı şehirlerinde dönem dönem uygun fiyatlı taşınmaz satışları gerçekleştiriyor. Özellikle bütçesini aşmadan toprak sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip ediyor.

Yayımlanan güncel ihale listelerine bakıldığında, 35 bin TL ve altında fiyatlarla arsa, 32 bin TL'den başlayan tarla satışları da dikkat çekiyor. Düşük bedelle mülk sahibi olma fırsatı sunan bu ihalelere ilgi her geçen gün artıyor. Milli Emlak’ın resmî internet sitesinde yayımlanan ilanlarda, il il detaylı satış bilgilerine ulaşmak mümkün. Arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi taşınmazlar, çoğu zaman piyasa değerinin oldukça altında fiyatlarla satışa sunuluyor.

İHALE TAKİBİ NASIL YAPILABİLİR?

Vatandaşların bu tür ilanları kaçırmamak için Milli Emlak’ın resmî web sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de ihalelerle ilgili başvuru ve bilgi alma işlemleri yapılabiliyor.

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